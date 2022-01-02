Экс-генпрокурор Украины: у Путина и российских спецслужб есть компромат на Зеленского

«С чем он туда пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю», — сказал Луценко в эфире телеканала «Украина 24».