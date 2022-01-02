Экс-генпрокурор Украины: у Путина и российских спецслужб есть компромат на Зеленского
У президента России Владимира Путина есть компромат на президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он считает, что именно поэтому Зеленский хочет встретиться с российским президентом.
«С чем он туда пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю», — сказал Луценко в эфире телеканала «Украина 24».
Он добавил, что отпускать Зеленского на переговоры с Путиным «в таком состоянии один на один опасно». По его словам, если это произойдет, украинский президент может в качестве уступки Москве объявить референдум о признании автономного статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Как это можно остановить? Это путь к смерти государства, а значит, смерти каждого его верного гражданина», — сказал Луценко, занимавший пост генпрокурора с 2016 по 2019 г.
21 декабря Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате — как с участием посредников, так и напрямую. Позднее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский сделал одну попытку «установить контакт» с Путиным в 2021 г., однако разговор не состоялся.
Тема возможной встречи двух глав государств начала обсуждаться в апреле 2021 г. Тогда Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любой точке Донбасса. Последний в ответ предложил Зеленскому приехать в Москву.
В сентябре представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Киев, ни Москва не отвергают возможности проведения встречи, но стороны пока далеки от согласования повестки. «Владимир Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений», — пояснил Песков.