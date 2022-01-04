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«Sputnik Казахстан» сообщил об отключении мессенджеров в Казахстане

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Мессенджеры и мобильная связь перестали работать в нескольких городах Казахстана, где проходят массовые протесты. По данным «Sputnik Казахстан», в Алма-Ате перестали функционировать Whatsapp и Telegram. Кроме того, отключен мобильный интернет.

Также мобильный интернет не работает в центре Актау. Воспользоваться мессенджерами в этом районе нельзя. Более того, в заведениях общественного питания невозможно расплатиться банковской картой.

В целом митинги проходят в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте. Люди требуют снизить стоимость продуктов питания, цену на газ до 50 тенге за литр (8,45 руб.) и отменить мораторий на прием новых работников.

«Билайн» подтвердил наличие проблем со связью в Казахстане. «В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по не зависящим от компаний причинам», — сказано в сообщении оператора в Twitter.

Ранее сегодня правительственная комиссия Казахстана на фоне протестов населения объявила о снижении цен на сжиженный газ до 50 тенге за литр (8,45 руб.) в Мангистауской области. Митинги начались после Нового года сразу в нескольких населенных пунктах. Причиной этого стало подорожание газа для заправки автомобилей в два раза — примерно до 120 тенге за литр (20,28 руб.).

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства» в Казахстане. Глава государства уточнил, что правительство отдельно рассмотрит другие требования граждан социально-экономического характера на завтрашнем рабочем совещании.

Ранее по теме: Правительство Казахстана объявило о снижении цен на газ после протестов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных