«Sputnik Казахстан» сообщил об отключении мессенджеров в Казахстане
Мессенджеры и мобильная связь перестали работать в нескольких городах Казахстана, где проходят массовые протесты. По данным «Sputnik Казахстан», в Алма-Ате перестали функционировать Whatsapp и Telegram. Кроме того, отключен мобильный интернет.
Также мобильный интернет не работает в центре Актау. Воспользоваться мессенджерами в этом районе нельзя. Более того, в заведениях общественного питания невозможно расплатиться банковской картой.
В целом митинги проходят в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте. Люди требуют снизить стоимость продуктов питания, цену на газ до 50 тенге за литр (8,45 руб.) и отменить мораторий на прием новых работников.
Ранее сегодня правительственная комиссия Казахстана на фоне протестов населения объявила о снижении цен на сжиженный газ до 50 тенге за литр (8,45 руб.) в Мангистауской области. Митинги начались после Нового года сразу в нескольких населенных пунктах. Причиной этого стало подорожание газа для заправки автомобилей в два раза — примерно до 120 тенге за литр (20,28 руб.).
На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства» в Казахстане. Глава государства уточнил, что правительство отдельно рассмотрит другие требования граждан социально-экономического характера на завтрашнем рабочем совещании.