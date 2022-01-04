«Sputnik Казахстан» сообщил об отключении мессенджеров в Казахстане

Ранее сегодня правительственная комиссия Казахстана на фоне протестов населения объявила о снижении цен на сжиженный газ до 50 тенге за литр (8,45 руб.) в Мангистауской области. Митинги начались после Нового года сразу в нескольких населенных пунктах. Причиной этого стало подорожание газа для заправки автомобилей в два раза — примерно до 120 тенге за литр (20,28 руб.).