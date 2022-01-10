Глава МИД Германии заявила о несоответствии «Северного потока — 2» требованиям ЕС

16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора-компанию возможно, лишь когда она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии.