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Глава МИД Германии заявила о несоответствии «Северного потока — 2» требованиям ЕС

Ведомости

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была приостановлена, потому что трубопровод не соответствует требованиям ЕС, заявила министр внутренних дел Германии Анналена Бербок в интервью газете La Stampa.

«В коалиционном соглашении федерального правительства четко прописано, что все энергетические проекты Германии должны соответствовать европейским требованиям», — заявила Бербок (цитата по «РИА Новости»). Она напомнила, что в случае использования Россией энергетических ресурсов в качестве оружия или агрессии в отношении Украины ЕС и США примут «действенные меры». Они, по ее словам, могут коснуться «Северного потока — 2», который пока что «не соответствует установленным ЕС требованиям».

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере. 29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.

16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора-компанию возможно, лишь когда она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии.

16 декабря постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG напрямую связана с политикой. 29 декабря вице-премьер Александр Новак в интервью РБК сказал, что сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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