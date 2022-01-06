Демократы США решили не поддерживать введение санкций против «Северного потока – 2»
Представители демократической партии США изменили свою позицию по газопроводу «Северный поток – 2» и решили не поддерживать законопроект сенатора Теда Круза, который обязал бы президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении трубопровода, сообщил Politico.
По словам демократов, они не хотят подрывать переговоры США с Россией по поводу ситуации на Украине. По их мнению, законопроект Круза подорвет позиции Байдена на переговорах, потому что президент стремится продемонстрировать единство с европейскими союзниками. Ожидается, что при голосовании документ не пройдет порог в 60 голосов.
«На данный момент очень важно, поскольку мы рассматриваем потенциальные действия России на Украине, чтобы мы очень тесно сотрудничали с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников. И поэтому я думаю, что поправка несвоевременна», — заявила сенатор Жанна Шахин о законопроекте. Власти Германии поддержали строительство «Северного потока – 2» из-за дешевого топлива, которое он будет поставлять в страну, несмотря на возражения США и других стран ЕС.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере. 29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.
16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора-компанию возможно, лишь когда она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии.
16 декабря постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG напрямую связана с политикой. 29 декабря вице-премьер Александр Новак в интервью РБК сказал, что сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г.