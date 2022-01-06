Демократы США решили не поддерживать введение санкций против «Северного потока – 2»

«На данный момент очень важно, поскольку мы рассматриваем потенциальные действия России на Украине, чтобы мы очень тесно сотрудничали с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников. И поэтому я думаю, что поправка несвоевременна», — заявила сенатор Жанна Шахин о законопроекте. Власти Германии поддержали строительство «Северного потока – 2» из-за дешевого топлива, которое он будет поставлять в страну, несмотря на возражения США и других стран ЕС.