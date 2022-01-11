Песков назвал «информационной артподготовкой» данные о новых санкциях США
Материал The New York Times о том, что США введут санкции в отношении оборонной промышленности, гражданской авиации и потребительского сектора России в случае вторжения последней на Украину, вероятно, представляет собой «информационную артподготовку» перед встречами представителей Вашингтона и Москвы. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные СМИ, как в названную вами газету, о том, что это могут быть за санкции. Наверное, это относится к категории такой информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, которые состоялись вчера. Но подобная артподготовка, конечно, вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую Рябковым и вооруженную тезисами Путина, которые были четко сформулированы», — сказал он.
Подобные материалы не способствуют формированию конструктивной обстановки перед консультациями между Россией и США, добавил он. Однако ничего страшного в этом в Кремле не видят.
8 января The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что через несколько часов после вторжения России на Украину США введут против первой пакет санкций. Отмечалось, что ограничения могут затронуть аэрокосмическую и военную отрасли, которые якобы «являются основными источниками доходов для российского правительства».
Кроме того, в статье газеты речь шла о потенциальном запрете на экспорт в Россию любых потребительских товаров, созданных в США, в том числе мобильных телефонов, ноутбуков и бытовой техники. По информации издания, санкции могли распространить также на продукцию, произведенную в других странах с использованием американских деталей.
Вчера в Женеве состоялись переговоры российской и американской делегаций по гарантиям безопасности, которые Москва ранее потребовала предоставить от Вашингтона и НАТО. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что прогресс достигнут не был, но делать выводы можно будет лишь после завершения встреч 12 и 13 января. Так, в первый из дней в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия — НАТО, а во второй, в Вене, — заседание постоянного совета ОБСЕ.