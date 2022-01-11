Песков назвал «информационной артподготовкой» данные о новых санкциях США

«Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные СМИ, как в названную вами газету, о том, что это могут быть за санкции. Наверное, это относится к категории такой информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, которые состоялись вчера. Но подобная артподготовка, конечно, вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую Рябковым и вооруженную тезисами Путина, которые были четко сформулированы», — сказал он.