Путин и Пашинян обсудили операцию ОДКБ в Казахстане и ситуацию в Карабахе

11 января Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах. По данным армянского военного ведомства, в боях погибли трое военнослужащих. Баку заявлял о гибели одного своего военного. «Обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — отметили в пресс-службе Кремля. Путин и Пашинян также условились о продолжении контактов на различных уровнях.