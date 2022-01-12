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Путин и Пашинян обсудили операцию ОДКБ в Казахстане и ситуацию в Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

«С учётом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике», — говорится в сообщении Кремля.

11 января Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах. По данным армянского военного ведомства, в боях погибли трое военнослужащих. Баку заявлял о гибели одного своего военного. «Обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — отметили в пресс-службе Кремля. Путин и Пашинян также условились о продолжении контактов на различных уровнях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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