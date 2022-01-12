Путин и Пашинян обсудили операцию ОДКБ в Казахстане и ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
«С учётом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике», — говорится в сообщении Кремля.
11 января Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах. По данным армянского военного ведомства, в боях погибли трое военнослужащих. Баку заявлял о гибели одного своего военного. «Обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — отметили в пресс-службе Кремля. Путин и Пашинян также условились о продолжении контактов на различных уровнях.