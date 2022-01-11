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Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Ведомости

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента, пишут «РИА Новости».

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — заявил президент Казахстана.

5 января Токаев обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь для стабилизации ситуации в стране. 2 января на западе Казахстана начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

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Накануне Токаев заявил, что беспорядки в стране стали попыткой государственного переворота. Токаев выразил отдельную благодарность президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко за помощь в урегулировании сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою «востребованность и эффективность». Политик подчеркнул, что именно прибытие сил ОДКБ помогло «отбить Алма-Ату у террористов».

По данным Комитета национальной безопасности республики (КНБ), ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. МВД страны сообщило о почти 10 000 задержанных участников протестов. Официальных данных о погибших и пострадавших во время беспорядков пока нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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