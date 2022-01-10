Переломный момент: что Путин и другие президенты обсудили на саммите ОДКБ

Переломный момент: что Путин и другие президенты обсудили на саммите ОДКБОрганизация впервые заработала и показала свою дееспособность в защите союзника
События в Казахстане стали переломными в развитии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ; включает Россию, Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию и Таджикистан) – она впервые заработала и показала свою дееспособность в защите союзника от «внешней террористической агрессии». Об этом на разный лад говорили президенты стран – участниц организации на проведенном 10 января ее саммите в режиме видеоконференции. По их мнению, потенциал, механизмы и скорость принятия решений в организации должны быть усилены.
ОДКБ «включилась»
«Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился», – сказал президент России Владимир Путин. По его словам, организации при участии ее секретариата удалось быстро принять все необходимые решения – «можно сказать, за считанные часы». Это было сделано, по словам Путина, «чтобы не допустить полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам».
Эффективность организации в момент ее первого реального применения отметил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «ОДКБ показала свою востребованность как эффективная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств», – сказал Токаев. По его словам, ОДКБ «обрела новое качество как сильный международный институт» в борьбе с угрозами, которые «являются общими для всего пространства коллективной безопасности».
«Стая гиен» в Алма-Ате
Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане готовились давно и были «подчинены единому разрушительному замыслу» – подрыву конституционного строя и захвату власти «международными террористами». Превосходящие, по его словам, численностью в пять раз силовиков боевики, сначала маскируясь под мирных манифестантов, ввели в заблуждение правоохранителей и законопослушных граждан и «ринулись, подобно стае гиен», на Алма-Ату». «Началось то, что в историю войдет как «Алма-атинская трагедия», – сказал Токаев. Именно это заставило его обратиться в ОДКБ за помощью, так как в том числе за каждым государством признается «неотъемлемое право на индивидуальную или, я подчеркиваю, коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне».
Путин согласился, что в событиях в Казахстане фигурировали «хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом». «Их нападение на Казахстан по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен», – сказал Путин. Он напомнил, что, согласно Договору о коллективной безопасности 1992 г., в случае агрессии против любого государства-участника все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставляют ему необходимую поддержку, в том числе и военную.
После операции в Казахстане ОДКБ впервые доказала свою дееспособность, причем ее действия были стремительными, говорит директор Фонда содействия технологиям XXI в. Иван Коновалов. Это выгодно выделяет организацию на фоне НАТО, которой порой нужны месяцы, чтобы отреагировать на какую-то проблему. Изменений в структуре и управлении ОДКБ ожидать не стоит, уверен эксперт, так как они себя хорошо зарекомендовали. К тому же успех в Казахстане покажет западным государствам, что постсоветское пространство защищает не только Россия, но и остальные страны региона. При этом Коновалов отвечает, что ОДКБ не ставила и не ставит своей задачей быть противовесом НАТО, как это раньше делала Организация Варшавского договора.
ОДКБ и риски региональной безопасности. Возможное включение Узбекистана
По словам Токаева, нужно «не допустить в будущем повторения таких событий на всем пространстве коллективной безопасности», в этом «заключается наша основная задача на ближайшую перспективу». По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация в Центральной Азии может быть в любой момент «взорвана», как это произошло в Афганистане. Для противодействия этому, считает Лукашенко, нужно в первую очередь сотрудничество союзников по ОДКБ Казахстана и Киргизии. «О рисках и угрозах, связанных с созданием в регионе «спящих» ячеек террористов и экстремистов, которые «в один момент могут проснуться», неоднократно говорил [президент Таджикистана] Эмомали Рахмон. Мы принимали к сведению, но, откровенно, недооценили риски», – сказал Лукашенко.
По его словам, сейчас террористическая угроза нависла и над Узбекистаном, ранее входившим в ОДКБ, но покинувшим организацию в 2012 г. «Уроки из этого должен извлечь и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды брошены и на Узбекистан. Мы можем получить повторение событий», – сказал Лукашенко.
По мнению Коновалова, Узбекистану было бы полезно вернуться в ОДКБ, учитывая, что в стране находится достаточно «горючего материала», чтобы взорваться. Но, по мнению дипломатического источника «Ведомостей» в Москве, сейчас говорить о возвращении Узбекистана в ОДКБ преждевременно. Узбекистан был соучредителем Договора о коллективной безопасности, подписанного в его столице Ташкенте в 1992 г., но отказался от его продления в 1999 г. В 2002 г. на базе договора была создана ОДКБ. В 2006 г. Узбекистан вошел в ОДКБ, но приостановил членство в 2012 г.
О сроках нахождения войск ОДКБ в Казахстане
По словам Токаева, с 9 января миротворческий контингент ОДКБ развернут полностью и насчитывает 2000 военнослужащих и 250 единиц техники. Взятие под охрану объектов ключевой инфраструктуры позволило высвободить силовиков для борьбы с террористами, сказал Токаев. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что контингент перевезли более чем 100 рейсами военно-транспортной авиации ВКС России. Миротворцы ОДКБ, по его словам, дислоцированы в Нур-Султане, Алма-Ате и области, их командование развернуто на базе казахстанского Института сухопутных войск в Алма-Ате. Снабжением их всем необходимым занято минобороны Казахстана.
Токаев несколько раз подчеркнул, что нахождение миротворческого контингента в Казахстане является «временным», не указав сроков, хотя «в настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, угрозы для безопасности страны предотвращены». «В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится. А вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ», – сказал Токаев.
Путин также не уточнил временных рамок пребывания в стране контингента ОДКБ. «Хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период – на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана», – сказал Путин. После этого контингент будет выведен.
Вводить войска еще быстрее
Токаев выразил надежду, что благодаря миротворческой акции в Казахстане ОДКБ получит положительный опыт и проанализирует узкие места. «Одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации. Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утвердительных решений Совета коллективной безопасности.
Токаев также отметил необходимость обеспечить максимальную политическую поддержку решений об использовании миротворческих сил ОДКБ «со стороны ООН и других авторитетных международных организаций». Особо президент Казахстана отметил информационное сопровождение деятельности ОДКБ, чтобы не допускать вопросов о легитимности ее действий «из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации». «Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается», – сказал Токаев.
Главное изменение в ОДКБ по итогам операции в Казахстане – это рост ее престижа, согласен военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. ОДКБ, ранее демонстрировавшая нежелание оказывать помощь странам-участницам, как в Киргизии в 2010 г. и во время армяно-азербайджанского конфликта, в этот раз смогла оперативно развернуть свой контингент, пусть и состоящий главным образом из российских военнослужащих. Ермаков также считает, что никакого участия ОДКБ в конфронтации России и НАТО ждать не стоит. Большинству ее членов, за исключением Белоруссии, это вообще неинтересно. Государства в ОДКБ хотят решать либо свои, либо региональные проблемы, главным образом в Центральной Азии. Эксперт допускает, что в организацию снова войдет Узбекистан, однако в целом лимит на расширение у ОДКБ сильно ограничен и в этом плане ее нельзя даже сравнивать с НАТО.