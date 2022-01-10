Переломный момент: что Путин и другие президенты обсудили на саммите ОДКБ

После операции в Казахстане ОДКБ впервые доказала свою дееспособность, причем ее действия были стремительными, говорит директор Фонда содействия технологиям XXI в. Иван Коновалов. Это выгодно выделяет организацию на фоне НАТО, которой порой нужны месяцы, чтобы отреагировать на какую-то проблему. Изменений в структуре и управлении ОДКБ ожидать не стоит, уверен эксперт, так как они себя хорошо зарекомендовали. К тому же успех в Казахстане покажет западным государствам, что постсоветское пространство защищает не только Россия, но и остальные страны региона. При этом Коновалов отвечает, что ОДКБ не ставила и не ставит своей задачей быть противовесом НАТО, как это раньше делала Организация Варшавского договора.