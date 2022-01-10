Президент Казахстана заявил о попытке государственного переворота в стране
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в стране стали попыткой государственного переворота. Об этом он сообщил на Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Он пояснил, что массовые беспорядки в стране начались «как по единой команде», а подготовка к ним велась на протяжении длительного времени. «Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим заводом власти», — сказал Токаев.
Президент также отметил, что во время беспорядков бандформирования, участвовавшие в этих событиях, пытались завладеть оружием и боевой техникой. Не удалось обойтись и без жертв среди сотрудников силовых структур: погибли 16 человек, более 1300 получили ранения.
«С уверенностью говорю о прямой причастности террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали ночью на морги и забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения», — сказал Токаев, при этом не уточнив название террористической организации, которая, по его словам, причастна к беспорядкам в Казахстане. В ближайшее время, по словам Токаева, Казахстан представит всему миру доказательства «подготовки террористической агрессии».
Президент страны также сообщил, что события, произошедшие в стране, войдут в историю как «Алма-атинская трагедия». «За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости», — сказал Токаев. Он также отметил, что политические требования мирных протестующих в Казахстане были услышаны и выполнены.
Токаев выразил отдельную благодарность президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко за помощь в урегулировании сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою «востребованность и эффективность». Политик подчеркнул, что именно прибытие сил ОДКБ помогло «отбить Алма-Ату у террористов».
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.
Официальной информации о числе погибших во время беспорядков пока нет. 9 января агентство «Sputnik Казахстан» сообщило, что за несколько дней беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Как сообщало агентство, в Алма-Ате погибли 103 человека, в том числе двое детей. В Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области погибли 10 человек, в Алмаатинской области количество жертв достигло восьми.