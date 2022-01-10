Президент Казахстана заявил о попытке государственного переворота в стране

«С уверенностью говорю о прямой причастности террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали ночью на морги и забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения», — сказал Токаев, при этом не уточнив название террористической организации, которая, по его словам, причастна к беспорядкам в Казахстане. В ближайшее время, по словам Токаева, Казахстан представит всему миру доказательства «подготовки террористической агрессии».