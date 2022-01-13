Посол Антонов назвал провокацией призывы ввести новые санкции против России

Он отметил, что Россия выступает против конфронтации и за равноправные прагматические отношения с США. От угроз американских политиков проиграет международная безопасность и народ США. Антонов добавил, что призывы ввести антироссийские санкции – это попытка воздействовать на Россию на фоне переговоров по безопасности в Европе. «Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — подчеркнул он.