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Посол Антонов назвал провокацией призывы ввести новые санкции против России

Ведомости

Призывы ввести «калечащие» санкции против России и персональные санкции против высшего руководства страны провокационны и бесперспективны, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он посоветовал законодателям США, которые выступили с такими предложениями, заняться формированием консенсуса партий по выводу страны из экономического и политического кризиса.

«Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями», — заявил Антонов.

Он отметил, что Россия выступает против конфронтации и за равноправные прагматические отношения с США. От угроз американских политиков проиграет международная безопасность и народ США. Антонов добавил, что призывы ввести антироссийские санкции – это попытка воздействовать на Россию на фоне переговоров по безопасности в Европе. «Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — подчеркнул он.

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12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. По данным Washington Post, администрация президента США Джо Байдена поддерживает документ.

На этой неделе прошли консультации между Москвой и Вашингтоном в Женеве, а также заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. На них, в частности, обсуждались представленные МИД России требования по гарантиям безопасности, в том числе исключение дальнейшего расширение НАТО на восток. На следующий день постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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