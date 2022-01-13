Посол Антонов назвал провокацией призывы ввести новые санкции против России
Призывы ввести «калечащие» санкции против России и персональные санкции против высшего руководства страны провокационны и бесперспективны, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он посоветовал законодателям США, которые выступили с такими предложениями, заняться формированием консенсуса партий по выводу страны из экономического и политического кризиса.
«Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями», — заявил Антонов.
Он отметил, что Россия выступает против конфронтации и за равноправные прагматические отношения с США. От угроз американских политиков проиграет международная безопасность и народ США. Антонов добавил, что призывы ввести антироссийские санкции – это попытка воздействовать на Россию на фоне переговоров по безопасности в Европе. «Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — подчеркнул он.
12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. По данным Washington Post, администрация президента США Джо Байдена поддерживает документ.
На этой неделе прошли консультации между Москвой и Вашингтоном в Женеве, а также заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. На них, в частности, обсуждались представленные МИД России требования по гарантиям безопасности, в том числе исключение дальнейшего расширение НАТО на восток. На следующий день постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.