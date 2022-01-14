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Волкова и Жданова включили в перечень экстремистов и террористов

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Экс-руководителя организации «Штабы Навального» (признана экстремистской и запрещена в России и ликвидирована решением суда) Леонида Волкова, а также экс-директора ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Ивана Жданова внесли в перечень экстремистов и террористов, следует из данных Росфинмониторинга.

В июне прошлого года Иван Жданов был объявлен в розыск, а затем в сентябре 2021 г. МВД России объявило в розыск и Леонида Волкова. Жданов и Волков в прошлом году покинули Россию.

Следственный комитет (СК) России в сентябре 2021 г. возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом) против основателя ФБК Алексея Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом. Фигурантами по делу также являются Волков и Жданов, и иные лица, сообщал СК.

По версии следствия, не позднее 2014 г. Навальный, являясь учредителем ФБК, создал экстремистское сообщество и руководил им. В это же время к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов. СК утверждает, что Навальный создал экстремистское сообщество с целью «изменить основы конституционного строя и подорвать общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации».

Помимо уголовного дела о создании экстремистского сообщества Следственный комитет возбудил дело об отмывании сотрудниками ФБК средств на 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 г. лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной валюте и рублях, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем, сообщал СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных