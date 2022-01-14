Волкова и Жданова включили в перечень экстремистов и террористов
Экс-руководителя организации «Штабы Навального» (признана экстремистской и запрещена в России и ликвидирована решением суда) Леонида Волкова, а также экс-директора ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Ивана Жданова внесли в перечень экстремистов и террористов, следует из данных Росфинмониторинга.
В июне прошлого года Иван Жданов был объявлен в розыск, а затем в сентябре 2021 г. МВД России объявило в розыск и Леонида Волкова. Жданов и Волков в прошлом году покинули Россию.
Следственный комитет (СК) России в сентябре 2021 г. возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом) против основателя ФБК Алексея Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом. Фигурантами по делу также являются Волков и Жданов, и иные лица, сообщал СК.
По версии следствия, не позднее 2014 г. Навальный, являясь учредителем ФБК, создал экстремистское сообщество и руководил им. В это же время к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов. СК утверждает, что Навальный создал экстремистское сообщество с целью «изменить основы конституционного строя и подорвать общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации».
Помимо уголовного дела о создании экстремистского сообщества Следственный комитет возбудил дело об отмывании сотрудниками ФБК средств на 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 г. лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной валюте и рублях, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем, сообщал СК.