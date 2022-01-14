Волкова и Жданова включили в перечень экстремистов и террористов

По версии следствия, не позднее 2014 г. Навальный, являясь учредителем ФБК, создал экстремистское сообщество и руководил им. В это же время к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов. СК утверждает, что Навальный создал экстремистское сообщество с целью «изменить основы конституционного строя и подорвать общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации».