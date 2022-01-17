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В Россию вернулись 14 самолетов с миротворцами из Казахстана

Ведомости

14 военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России вернулись из Казахстана с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, сообщило Минобороны.

«Все 14 запланированных на сегодня самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Чкаловский" из Казахстана», — говорится в сообщении. Военные разгрузят вооружение, технику и имущество, а затем вернутся в места постоянной дислокации. Также 17 января несколько самолетов доставят российских миротворцев на аэродром «Восточный» в Ульяновской области.

Вывод из страны российских десантников должен завершиться до 19 января, сообщало ранее ведомство. 13 января оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом заявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Ограничения сохранились в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

Миротворческая миссия ОДКБ началась в Казахстане после того, как 2 января на западе страны начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

Ранее по теме: В Россию из Казахстана вернулись первые шесть самолетов с миротворцами ОДКБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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