В Россию вернулись 14 самолетов с миротворцами из Казахстана

Миротворческая миссия ОДКБ началась в Казахстане после того, как 2 января на западе страны начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.