В Россию вернулись 14 самолетов с миротворцами из Казахстана
14 военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России вернулись из Казахстана с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, сообщило Минобороны.
«Все 14 запланированных на сегодня самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Чкаловский" из Казахстана», — говорится в сообщении. Военные разгрузят вооружение, технику и имущество, а затем вернутся в места постоянной дислокации. Также 17 января несколько самолетов доставят российских миротворцев на аэродром «Восточный» в Ульяновской области.
Вывод из страны российских десантников должен завершиться до 19 января, сообщало ранее ведомство. 13 января оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом заявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Ограничения сохранились в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.
Миротворческая миссия ОДКБ началась в Казахстане после того, как 2 января на западе страны начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.