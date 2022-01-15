В Россию из Казахстана вернулись первые шесть самолетов с миротворцами ОДКБ
Из Казахстана на аэродром «Северный» в Иваново прибыли первые шесть самолетов с российскими подразделениями миротворческих сил ОДКБ, сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны России.
«После посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, успешно выполнивших все поставленные задачи», — говорится в сообщении военного ведомства.
После торжественного митинга начнется разгрузка техники, которую отправят в пункт постоянной дислокации.
Ранее военно-транспортные самолеты доставили в пункты постоянной дислокации миротворческие контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана, добавили в Минобороны.
Вывод из страны российских десантников должен завершиться до 19 января, сообщало ранее ведомство. 13 января оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом заявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Ограничения сохранились в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.
Режим ЧП по всей стране был введен из-за беспорядков в стране. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность. По данным МВД, в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек.