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Путин высоко оценил роль миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу результаты миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Это оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева», — подчеркнул Путин. Глава государства заявил, что успех миссии определила военно-транспортная авиация, а также то, насколько быстро удалось сконцентрировать необходимые силы, средства и ресурсы.  

«Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Казахстана решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера», — отметил президент. Ранее Путин и Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили начало согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Казахстана.

13 января Токаев объявил о начале вывода миротворческих сил из страны. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность. Оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом также объявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Антитеррористическая операция продолжается в Алма-Ате, Алмаатинской и Жамбылской областях.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называли террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

Ранее по теме: Путин и Токаев обсудили начало вывода контингента ОДКБ из Казахстана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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