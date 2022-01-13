Путин высоко оценил роль миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
Президент России Владимир Путин обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу результаты миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
«Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Это оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева», — подчеркнул Путин. Глава государства заявил, что успех миссии определила военно-транспортная авиация, а также то, насколько быстро удалось сконцентрировать необходимые силы, средства и ресурсы.
«Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Казахстана решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера», — отметил президент. Ранее Путин и Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили начало согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Казахстана.
13 января Токаев объявил о начале вывода миротворческих сил из страны. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность. Оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом также объявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Антитеррористическая операция продолжается в Алма-Ате, Алмаатинской и Жамбылской областях.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называли террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.