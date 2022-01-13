Путин высоко оценил роль миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

13 января Токаев объявил о начале вывода миротворческих сил из страны. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность. Оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом также объявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Антитеррористическая операция продолжается в Алма-Ате, Алмаатинской и Жамбылской областях.