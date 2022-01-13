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Путин и Токаев обсудили начало вывода контингента ОДКБ из Казахстана

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учётом эффективных действий коллективных миротворческих сил ОДКБ», — подчеркнули в пресс-службе. Главы государств обсудили начало согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Казахстана. В сообщении говорится, что Токаев выразил «особую признательность России» за помощь и поддержку в свете прошедших событий в стране. 12 января Путин также обсудил миссию ОДКБ в Казахстане с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась также подвел итоги миротворческой миссии организации в Казахстане. Он заявил, что ситуацию в стране удалось стабилизировать благодаря действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранителей страны. Зась добавил, что миротворческая операция показала, что оборонный потенциал стран ОДКБ высокоэффективен и реально действует. В ходе операции военные самолеты России перебросили в Казахстан более 2000 миротворцев и 250 единиц техники. Особо отличившиеся миротворцы получат награды Совета коллективной безопасности ОДКБ и оборонных ведомств своих стран.

Ранее сегодня оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом объявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Антитеррористическая операция продолжается в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

13 января Токаев объявил о начале вывода миротворческих сил из страны. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных