Путин и Токаев обсудили начало вывода контингента ОДКБ из Казахстана

«Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учётом эффективных действий коллективных миротворческих сил ОДКБ», — подчеркнули в пресс-службе. Главы государств обсудили начало согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Казахстана. В сообщении говорится, что Токаев выразил «особую признательность России» за помощь и поддержку в свете прошедших событий в стране. 12 января Путин также обсудил миссию ОДКБ в Казахстане с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.