Путин и Токаев обсудили начало вывода контингента ОДКБ из Казахстана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учётом эффективных действий коллективных миротворческих сил ОДКБ», — подчеркнули в пресс-службе. Главы государств обсудили начало согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Казахстана. В сообщении говорится, что Токаев выразил «особую признательность России» за помощь и поддержку в свете прошедших событий в стране. 12 января Путин также обсудил миссию ОДКБ в Казахстане с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась также подвел итоги миротворческой миссии организации в Казахстане. Он заявил, что ситуацию в стране удалось стабилизировать благодаря действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранителей страны. Зась добавил, что миротворческая операция показала, что оборонный потенциал стран ОДКБ высокоэффективен и реально действует. В ходе операции военные самолеты России перебросили в Казахстан более 2000 миротворцев и 250 единиц техники. Особо отличившиеся миротворцы получат награды Совета коллективной безопасности ОДКБ и оборонных ведомств своих стран.
Ранее сегодня оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом объявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Антитеррористическая операция продолжается в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.
13 января Токаев объявил о начале вывода миротворческих сил из страны. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.