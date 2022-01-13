Генеральный секретарь ОДКБ подвел итоги миротворческой миссии в Казахстане
Ситуация в Казахстане стабилизировалась благодаря действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранителей страны, заявил генсекретарь ОДКБ Станислав Зась на церемонии завершения миротворческой операции в Казахстане.
«Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась», — заявил Зась (цитата по ТАСС). Во время операции страны получили опыт тесного взаимодействия миротворцев стран — членов ОДКБ в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри страны, подчеркнул он.
Зась добавил, что миротворческая операция показала, что оборонный потенциал стран ОДКБ высокоэффективен и реально действует. В ходе операции военные самолеты России перебросили в Казахстан более 2000 миротворцев и 250 единиц техники. Особо отличившиеся миротворцы получат награды Совета коллективной безопасности ОДКБ и оборонных ведомств своих стран.
Ранее сегодня оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом объявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Антитеррористическая операция продолжается в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что 13 января начнется вывод миротворческих сил из страны. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.