В большинстве регионах Казахстана отменили «красный» уровень террористической опасности
Оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом заявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны, сообщил Комитет нацбезопасности Казахстана. Обстановка стабилизировалась в 14 регионах страны.
Антитеррористическая операция завершилась в городах Нур-Султан и Шымкент, а также в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областях. В городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция, а уровень террористической опасности остается критическим.
Режим ЧП по всей стране был введен из-за беспорядков в стране. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
11 января Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.