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Токаев подписал указы об отмене режима ЧП в трех областях Казахстана

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене режима чрезвычайного происшествия в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях с 7 утра по местному времени 13 января. Документы размещены на сайте главы республики.

«Отменить с 07 часов 00 минут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Северо-Казахстанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 745 «О введении чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской области», — говорится в одном из указов.

11 января Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

Ранее по теме: Токаев сообщил о выводе миротворцев из Казахстана с 13 января

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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