Токаев подписал указы об отмене режима ЧП в трех областях Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене режима чрезвычайного происшествия в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях с 7 утра по местному времени 13 января. Документы размещены на сайте главы республики.
«Отменить с 07 часов 00 минут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Северо-Казахстанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 745 «О введении чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской области», — говорится в одном из указов.
11 января Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.