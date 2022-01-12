Токаев сообщил о выводе миротворцев из Казахстана с 13 января
Организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании оперштаба в Алма-Ате.
«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней», — заявил Токаев (цитата по «РИА Новости»).
11 января Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.
5 января Токаев обратился к партнерам по ОДКБ после того, как сменил на посту председателя Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вдобавок в стране до 19 января действует чрезвычайное положение.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.