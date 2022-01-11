Песков оценил заявление Токаева о скором выводе из Казахстана миротворцев ОДКБ
Решение о начале вывода из Казахстана миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) через два дня является прерогативой этой страны, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это же целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», — сказал он, отвечая на вопрос, не является ли подобное решение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева поспешным.
Ранее сегодня Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней.
Токаев обратился к партнерам по ОДКБ 5 января после того, как сменил на посту председателя Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вдобавок в стране до 19 января действует чрезвычайное положение.
Все это произошло в результате уличных демонстраций, которые начались на западе Казахстана 2 января на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ. Впоследствии митинговать стали в других крупных городах страны. В итоге протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Демонстранты предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, в том числе на некоторое время захватили старую резиденцию президента республики в Алма-Ате.
По словам Токаева, ответственность за происходящее лежит на международных террористических группах и нападение является спланированным. Вчера президент уточнил, что беспорядки в Казахстане являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан.