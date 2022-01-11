Песков оценил заявление Токаева о скором выводе из Казахстана миротворцев ОДКБ

Все это произошло в результате уличных демонстраций, которые начались на западе Казахстана 2 января на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ. Впоследствии митинговать стали в других крупных городах страны. В итоге протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Демонстранты предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, в том числе на некоторое время захватили старую резиденцию президента республики в Алма-Ате.