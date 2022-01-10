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Токаев заявил об участии боевиков из Афганистана в беспорядках в Казахстане

Ведомости

Беспорядки в Казахстане являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», – заявил глава республики.

2 января на западе Казахстана начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство в крупных городах страны. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности республики (КНБ), ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.

КНБ республики 10 января сообщил, что ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. В заявлении отмечается, что на сегодняшний день республиканские и региональные оперштабы «обезвредили очаги террористической угрозы». «Освобождены все административные объекты, захваченные террористами в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз», — сообщал комитет. При этом госсекретарь республики Ерлан Карин заявлял, что в Казахстане сохраняется риск повторения террористических атак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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