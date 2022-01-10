Токаев заявил об участии боевиков из Афганистана в беспорядках в Казахстане
Беспорядки в Казахстане являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», – заявил глава республики.
2 января на западе Казахстана начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство в крупных городах страны. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности республики (КНБ), ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.
КНБ республики 10 января сообщил, что ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. В заявлении отмечается, что на сегодняшний день республиканские и региональные оперштабы «обезвредили очаги террористической угрозы». «Освобождены все административные объекты, захваченные террористами в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз», — сообщал комитет. При этом госсекретарь республики Ерлан Карин заявлял, что в Казахстане сохраняется риск повторения террористических атак.