Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане

«Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд», — говорится в сообщении по итогам разговора Токаева и Мишеля.