В Казахстане заработали все крупные продовольственные сети

«По информации ОЮЛ "Союз торговых сетей", по всему Казахстану уже открыты для покупателей все продовольственные магазины торговых сетей, входящих в СТС (Metro, Small, Маgnum)», — говорится в сообщении. В ведомстве также подчеркнули, что несколько торговых точек, пострадавших от мародерства, не работают. Все магазины осуществляют свою деятельность по сокращенным графикам, определяемых с учетом условий режима ЧП.