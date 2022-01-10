В Казахстане заработали все крупные продовольственные сети
Все крупные сети продовольственных магазинов возобновили свою работу в Казахстане, передает «РИА Новости» со ссылкой на минторговли республики.
«По информации ОЮЛ "Союз торговых сетей", по всему Казахстану уже открыты для покупателей все продовольственные магазины торговых сетей, входящих в СТС (Metro, Small, Маgnum)», — говорится в сообщении. В ведомстве также подчеркнули, что несколько торговых точек, пострадавших от мародерства, не работают. Все магазины осуществляют свою деятельность по сокращенным графикам, определяемых с учетом условий режима ЧП.
8 января стало известно, что ряд торговых объектов страны возобновили прием платежей через банковские системы. В министерстве отметили, что снабжение денежными купюрами банкоматов, организованное банковскими учреждениями, позволило увеличить наличные расчеты населения за покупки. Список торговых объектов, которые принимают платежи через банковские платежные системы, будет расширяться.
2 января на западе Казахстана начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. Как сообщал Комитет национальной безопасности республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.