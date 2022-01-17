Токаев уволил племянника Назарбаева с должности первого зампреда КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемой должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, сообщает пресс-служба президента Казахстана. Sputink.kz называет Абиша племянником экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.
«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в документе ( цитата по «РИА Новости»). Абиш занимал пост первого заместителя Председателя КНБ с 2015 г.
13 января пресс-служба КНБ сообщила о задержании двух бывших заместителей главы ведомства Карима Масимова — начальника Службы специального назначения «А» Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Они, как и Масимов, подозреваются в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.
Самого Масимова сняли с поста 6 января на фоне массовых протестов и задержали на следующий день. Позднее он был взят под стражу на два месяца. КНБ завел против него дело по статье о госизмене, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Масимов считается давним соратником бывшего президента Нурсултана Назарбаева, он возглавлял КНБ с сентября 2016 г. До этого он дважды возглавлял правительство Казахстана — с 2007 по 2012 г. и с 2014 по 2016 г.
Ранее стало известно, что свои полномочия также сложили, предположительно, три зятя Назарбаева — Димаш Досанов, который покинул пост гендиректора госкомпании «Казтрансойл», Тимур Кулибаев, который объявил о своем уходе с должности главы президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а также Кайрат Шарипбаев, который досрочно оставил пост председателя правления национальной компании «QazaqGaz» (бывший «Казтрансгаз»).
5 января на фоне протестов и массовых беспорядков в Казахстане Назарбаев передал полномочия председателя Совета безопасности страны президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В пресс-службе Назарбаева отмечали, что он принял это решение сам на фоне массовых протестов в республике, так как ситуация требовала «оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Во время акций протеста, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки, Назарбаев не появлялся на публике, также ничего не было известно о его местонахождении. 12 января посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов сообщил, что экс-лидер республики находится в Нур-Султане и поддерживает контакт с Токаевым. Таким образом он опроверг ранее появлявшиеся сообщения о том, что Назарбаев покинул страну вместе с дочерьми и их семьями.