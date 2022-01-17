Газета
Политика

Токаев уволил племянника Назарбаева с должности первого зампреда КНБ

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемой должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, сообщает пресс-служба президента Казахстана. Sputink.kz называет Абиша племянником экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.

«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в документе ( цитата по «РИА Новости»). Абиш занимал пост первого заместителя Председателя КНБ с 2015 г.

13 января пресс-служба КНБ сообщила о задержании двух бывших заместителей главы ведомства Карима Масимова — начальника Службы специального назначения «А» Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Они, как и Масимов, подозреваются в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.

Самого Масимова сняли с поста 6 января на фоне массовых протестов и задержали на следующий день. Позднее он был взят под стражу на два месяца. КНБ завел против него дело по статье о госизмене, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Масимов считается давним соратником бывшего президента Нурсултана Назарбаева, он возглавлял КНБ с сентября 2016 г. До этого он дважды возглавлял правительство Казахстана — с 2007 по 2012 г. и с 2014 по 2016 г.

Ранее стало известно, что свои полномочия также сложили, предположительно, три зятя Назарбаева — Димаш Досанов, который покинул пост гендиректора госкомпании «Казтрансойл», Тимур Кулибаев, который объявил о своем уходе с должности главы президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а также Кайрат Шарипбаев, который досрочно оставил пост председателя правления национальной компании «QazaqGaz» (бывший «Казтрансгаз»).

5 января на фоне протестов и массовых беспорядков в Казахстане Назарбаев передал полномочия председателя Совета безопасности страны президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В пресс-службе Назарбаева отмечали, что он принял это решение сам на фоне массовых протестов в республике, так как ситуация требовала «оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Во время акций протеста, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки, Назарбаев не появлялся на публике, также ничего не было известно о его местонахождении. 12 января посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов сообщил, что экс-лидер республики находится в Нур-Султане и поддерживает контакт с Токаевым. Таким образом он опроверг ранее появлявшиеся сообщения о том, что Назарбаев покинул страну вместе с дочерьми и их семьями.

Ранее по теме: Токаев перехватил последние рычаги власти у Назарбаева

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных