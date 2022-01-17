Токаев уволил племянника Назарбаева с должности первого зампреда КНБ

5 января на фоне протестов и массовых беспорядков в Казахстане Назарбаев передал полномочия председателя Совета безопасности страны президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В пресс-службе Назарбаева отмечали, что он принял это решение сам на фоне массовых протестов в республике, так как ситуация требовала «оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Во время акций протеста, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки, Назарбаев не появлялся на публике, также ничего не было известно о его местонахождении. 12 января посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов сообщил, что экс-лидер республики находится в Нур-Султане и поддерживает контакт с Токаевым. Таким образом он опроверг ранее появлявшиеся сообщения о том, что Назарбаев покинул страну вместе с дочерьми и их семьями.