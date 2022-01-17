Лавров опроверг заявления США о якобы подготовке к вторжению на Украину
Официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы подготовке России к вторжению на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения», — заявил Лавров (цитата по ТАСС). Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что подобное якобы произошло в 2014 г., напомнил министр.
По его словам, количество разработанных США сценариев действий на случай якобы возможного вторжения России на Украину наводит на мысль, что спецслужбы, разведка и госдепартамент объявили конкурс на их создание.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев санкций в отношении России на случай ее вторжения на Украину. По ее словам, США надеются добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией. Посольство России в США назвало заявления голословными. Происходящее, по их данным, подтверждает непрекращающееся информационное давление на страну.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.