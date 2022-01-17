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Лавров опроверг заявления США о якобы подготовке к вторжению на Украину

Ведомости

Официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы подготовке России к вторжению на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения», — заявил Лавров (цитата по ТАСС). Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что подобное якобы произошло в 2014 г., напомнил министр.

По его словам, количество разработанных США сценариев действий на случай якобы возможного вторжения России на Украину наводит на мысль, что спецслужбы, разведка и госдепартамент объявили конкурс на их создание.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев санкций в отношении России на случай ее вторжения на Украину. По ее словам, США надеются добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией. Посольство России в США назвало заявления голословными. Происходящее, по их данным, подтверждает непрекращающееся информационное давление на страну.

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.

Ранее по теме: Нуланд рассказала о 18 сценариях санкций на случай вторжения России на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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