Нуланд рассказала о 18 сценариях санкций на случай вторжения России на Украину

12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов, в числе которых Сбербанк, ВТБ, и Газпромбанк.