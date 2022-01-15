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Нуланд рассказала о 18 сценариях санкций на случай вторжения России на Украину

Ведомости

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила о существовании 18 различных сценариев санкций в отношении России, которые Штаты подготовили в случае вторжения российских войск на Украину.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме», — сказала Нуланд в интервью Financial Times.

По ее словам, США надеются добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией. Замгоссекретаря добавила, что Вашингтон работает над ответом по предложенным Россией гарантиям безопасности.

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12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов, в числе которых Сбербанк, ВТБ, и Газпромбанк.

В Кремле оценивают опубликованный сенатом США законопроект о возможном введении санкций против России как крайне негативный, предложенные ограничительные меры фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Посольство России в США прокомментировало высказывания пресс-секретарей Белого дома и Пентагона, которые 14 января сообщили о подготовке Россией «некоего предлога для вторжения на Украину». Подобные обвинения голословны, а происходящее подтверждает непрекращающееся информационное давление на страну, говорится в заявление ведомства на Facecook.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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