Посольство России ответило на обвинения США в подготовке вторжения на Украину

«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод. Со своей стороны, хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — заявили в посольстве России.