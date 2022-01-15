Посольство России ответило на обвинения США в подготовке вторжения на Украину
Посольство России в США прокомментировало высказывания пресс-секретарей Белого дома и Пентагона, которые 14 января сообщили о подготовке Россией «некоего предлога для вторжения на Украину». Подобные обвинения голословны, а происходящее подтверждает непрекращающееся информационное давление на страну, говорится в заявление ведомства на Facecook.
Представители администрации США называют даты начала готовящихся Россией операций, но доказательств этому нет, подчеркивают в посольстве.
«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод. Со своей стороны, хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — заявили в посольстве России.
Ведомство также призывает США к «предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных российской стороной проектов договоров», говорится в сообщении.
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе «под чужим флагом». По словам чиновника, который предпочел остаться неизвестным, Москва развернула группу «хорошо обученных оперативников» для совершениях диверсионных актов.
Позже аналогичные обвинения выдвинули пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — заявил последний.
Псаки на брифинге заявила, что Россия закладывает основу, чтобы сфабриковать предлог для «вторжения» на Украину. По ее мнению, нападение может произойти в период с середины января по середину февраля.
Обвинения США в том, что Россия якобы готовит некие провокации в Донбассе, не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», — сказал Песков, комментируя соответствующие публикации ряда западных СМИ (цитата по ТАСС).
В Кремле уже не раз опровергали информацию СМИ о планах России напасть на Украину. В ноябре 2021 г. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил о наращивании российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г. Песков тогда заявил, что материалы издания являются вбросами.
В декабре того же года Bloomberg вновь опубликовал материал о том, что Россия продолжает стягивать танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны к границам Украины. Тогда в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что Россия никому не угрожает, тем самым вновь опровергнув информацию иностранных СМИ.