В Кремле опровергли обвинения США в подготовке провокации в Донбассе
Обвинения США в том, что Россия якобы готовит некие провокации в Донбассе, не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», — сказал Песков, комментируя соответствующие публикации ряда западных СМИ (цитата по ТАСС). Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе «под чужим флагом». По словам чиновника, который предпочел остаться неизвестным, Москва развернула группу «хорошо обученных оперативников» для совершениях диверсионных актов.
Позже аналогичные обвинения выдвинули пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — заявил последний.
В Кремле уже не раз опровергали информацию СМИ о планах России напасть на Украину. В ноябре 2021 г. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил о наращивании российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г. Песков тогда заявил, что материалы издания являются вбросами.
В декабре того же года Bloomberg вновь опубликовал материал о том, что Россия продолжает стягивать танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны к границам Украины. Тогда в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что Россия никому не угрожает, тем самым вновь опровергнув информацию иностранных СМИ.