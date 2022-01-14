В Кремле опровергли обвинения США в подготовке провокации в Донбассе

В Кремле уже не раз опровергали информацию СМИ о планах России напасть на Украину. В ноябре 2021 г. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил о наращивании российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г. Песков тогда заявил, что материалы издания являются вбросами.