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Общество

В Кремле опровергли обвинения США в подготовке провокации в Донбассе

Ведомости

Обвинения США в том, что Россия якобы готовит некие провокации в Донбассе, не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», — сказал Песков, комментируя соответствующие публикации ряда западных СМИ (цитата по ТАСС). Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе «под чужим флагом». По словам чиновника, который предпочел остаться неизвестным, Москва развернула группу «хорошо обученных оперативников» для совершениях диверсионных актов.

Позже аналогичные обвинения выдвинули пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Не вдаваясь в подробности, скажу, что у нас действительно есть информация, указывающая на то, что Россия уже активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», — заявил последний. 

В Кремле уже не раз опровергали информацию СМИ о планах России напасть на Украину. В ноябре 2021 г. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил о наращивании российских войск и вооружения для подготовки к быстрому и масштабному вторжению на Украину с нескольких сторон. Вторжение якобы может произойти в начале 2022 г. Песков тогда заявил, что материалы издания являются вбросами.

В декабре того же года Bloomberg вновь опубликовал материал о том, что Россия продолжает стягивать танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны к границам Украины. Тогда в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что Россия никому не угрожает, тем самым вновь опровергнув информацию иностранных СМИ.

Ранее по теме: Боррель: ЕС обсуждает отправку на Украину миссии для подготовки офицеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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