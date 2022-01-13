Боррель: ЕС обсуждает отправку на Украину миссии для подготовки офицеров

Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, ставшее вторым этапом серии консультаций по гарантиям безопасности. Москва требует от альянса предоставить юридические гарантии нерасширения на восток (в первую очередь, отказа от включения в блок Украины и Грузии), а также отвести вооруженные силы и военную инфраструктуры на позиции 1997 г. (с тех пор в блок вошли 14 восточноевропейских и балканских стран) и не размезать ядерное оружие США вблизи российских границ.