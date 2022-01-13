Боррель: ЕС обсуждает отправку на Украину миссии для подготовки офицеров
Евросоюз обсуждает отправку на Украину специалистов для подготовки офицеров для армии страны. Об этом заявил на пресс-конференции во французском Бресте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального совещания глав минобороны стран – членов сообщества, передает «РИА Новости».
Боррель отметил, что решение об отправке миссии должно быть принято в скором времени. По его словам, ЕС также намерен направить в республику специалистов по борьбе с киберугрозами.
«ЕС продолжает поддерживать Украину. У нас уже есть консультационная миссия на Украине, которая уже вносит вклад в обеспечение повышения устойчивости противостояния гиперугрозам. Но мы продолжим делать больше. Мы готовимся отправить миссию, чтобы помочь украинцам противостоять кибератакам, что является одним из рисков, которые стоят перед ними», — сказал дипломат.
Он добавил, что ЕС в рамках проходящих переговоров с участием России и США по гарантиям безопасности в Европе выдвинет свои предложения по механизмам консультаций, предупреждения инцидентов и горячим линиям связи. Эти меры, считает Боррель, могут помочь снизить напряженность между Россией и западными странами.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, ставшее вторым этапом серии консультаций по гарантиям безопасности. Москва требует от альянса предоставить юридические гарантии нерасширения на восток (в первую очередь, отказа от включения в блок Украины и Грузии), а также отвести вооруженные силы и военную инфраструктуры на позиции 1997 г. (с тех пор в блок вошли 14 восточноевропейских и балканских стран) и не размезать ядерное оружие США вблизи российских границ.
Первая встреча состоялась в Женеве между делегациями России и США 9-10 января, третья запланирована на 13 января в рамках венской площадки ОБСЕ. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал прошедшие ранее переговоры «неудачными». Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ни США, ни НАТО не готовы идти навстречу главным требованиям Москвы.