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Боррель: ЕС обсуждает отправку на Украину миссии для подготовки офицеров

Ведомости

Евросоюз обсуждает отправку на Украину специалистов для подготовки офицеров для армии страны. Об этом заявил на пресс-конференции во французском Бресте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального совещания глав минобороны стран – членов сообщества, передает «РИА Новости».

Боррель отметил, что решение об отправке миссии должно быть принято в скором времени. По его словам, ЕС также намерен направить в республику специалистов по борьбе с киберугрозами.

«ЕС продолжает поддерживать Украину. У нас уже есть консультационная миссия на Украине, которая уже вносит вклад в обеспечение повышения устойчивости противостояния гиперугрозам. Но мы продолжим делать больше. Мы готовимся отправить миссию, чтобы помочь украинцам противостоять кибератакам, что является одним из рисков, которые стоят перед ними», — сказал дипломат.

Он добавил, что ЕС в рамках проходящих переговоров с участием России и США по гарантиям безопасности в Европе выдвинет свои предложения по механизмам консультаций, предупреждения инцидентов и горячим линиям связи. Эти меры, считает Боррель, могут помочь снизить напряженность между Россией и западными странами.

Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, ставшее вторым этапом серии консультаций по гарантиям безопасности. Москва требует от альянса предоставить юридические гарантии нерасширения на восток (в первую очередь, отказа от включения в блок Украины и Грузии), а также отвести вооруженные силы и военную инфраструктуры на позиции 1997 г. (с тех пор в блок вошли 14 восточноевропейских и балканских стран) и не размезать ядерное оружие США вблизи российских границ.

Первая встреча состоялась в Женеве между делегациями России и США 9-10 января, третья запланирована на 13 января в рамках венской площадки ОБСЕ. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал прошедшие ранее переговоры «неудачными». Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ни США, ни НАТО не готовы идти навстречу главным требованиям Москвы.

Ранее по теме: Россия и НАТО поговорили в Брюсселе, но ни о чем не договорились

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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