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В Кремле прокомментировали предложение Украины о трехстороннем саммите с США

Ведомости

Россия пока не получала предложений о виртуальном саммите РФ - США - Украина от американской стороны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона предлагает провести трехсторонний виртуальный саммит с участием России и США. По его словам, Киев ждет реакцию российской стороны, при этом в США «партнеры высказали глубокий интерес».

В декабре 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров с Россией», которые могли бы помочь в том числе урегулировать ситуацию в Донбассе. Россия же связывает проведение переговоров с Украиной с выполнением Киевом положений минских соглашений.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко в контексте возможности возобновления двусторонних консультаций РФ и США по Украине сообщил, что Москва готова обсуждать Украину с Вашингтоном в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений.

Ранее по теме: Украина предложила провести виртуальный саммит с Россией и США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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