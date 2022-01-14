В Кремле прокомментировали предложение Украины о трехстороннем саммите с США

В декабре 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров с Россией», которые могли бы помочь в том числе урегулировать ситуацию в Донбассе. Россия же связывает проведение переговоров с Украиной с выполнением Киевом положений минских соглашений.