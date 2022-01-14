В Кремле прокомментировали предложение Украины о трехстороннем саммите с США
Россия пока не получала предложений о виртуальном саммите РФ - США - Украина от американской стороны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона предлагает провести трехсторонний виртуальный саммит с участием России и США. По его словам, Киев ждет реакцию российской стороны, при этом в США «партнеры высказали глубокий интерес».
В декабре 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров с Россией», которые могли бы помочь в том числе урегулировать ситуацию в Донбассе. Россия же связывает проведение переговоров с Украиной с выполнением Киевом положений минских соглашений.
Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко в контексте возможности возобновления двусторонних консультаций РФ и США по Украине сообщил, что Москва готова обсуждать Украину с Вашингтоном в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений.