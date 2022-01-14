Украина предложила провести виртуальный саммит с Россией и США
Украинская сторона предлагает провести трехсторонний виртуальный саммит с участием России и США, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, слова которого передает «РИА Новости».
«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», — сказал он на мероприятии в «Атлантическом совете».
По словам главы офиса украинского лидера, Киев ждет реакцию российской стороны, при этом в США «партнеры высказали глубокий интерес».
Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко в интервью агентству ТАСС в контексте возможности возобновления двусторонних консультаций РФ и США по Украине сообщил, что Москва готова обсуждать Украину с Вашингтоном в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений.