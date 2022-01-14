МИД РФ назвал «красной линией» размещение военных баз США на Азовском море

«Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна «красная линия», — сказал Лавров.