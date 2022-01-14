МИД РФ назвал «красной линией» размещение военных баз США на Азовском море
Размещение военных баз США и других западных стран на побережье Азовского моря может стать еще одной «красной линией» для России даже в том случае, если Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна «красная линия», — сказал Лавров.
В середине декабря Россия передала США и НАТО ряд предложений по гарантиям безопасности. Среди них — нерасширение НАТО на восток (в частности, отказ от идеи когда-либо принять в альянс Украину), отвод военной инфраструктуры блока на позиции 1997 г. и вывоз из Европы американского ядерного оружия.
На этой неделе по предложениям России состоялась серия консультаций с США, НАТО и ОБСЕ. По итогам переговоров договоренностей о нерасширении НАТО на восток и отказа от включения в блок Украины достичь не удалось. Лавров ранее сообщил, что Россия ждет письменного ответа от США и НАТО на свои предложения.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс желает возобновить работу своей миссии, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Кроме того, по его словам, военный блок готов на взаимный контроль над вооружениями, который будет распространяться на обычные и ядерные силы.