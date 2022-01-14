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МИД РФ назвал «красной линией» размещение военных баз США на Азовском море

Ведомости

Размещение военных баз США и других западных стран на побережье Азовского моря может стать еще одной «красной линией» для России даже в том случае, если Украина не вступит в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна «красная линия», — сказал Лавров.

В середине декабря Россия передала США и НАТО ряд предложений по гарантиям безопасности. Среди них — нерасширение НАТО на восток (в частности, отказ от идеи когда-либо принять в альянс Украину), отвод военной инфраструктуры блока на позиции 1997 г. и вывоз из Европы американского ядерного оружия.

На этой неделе по предложениям России состоялась серия консультаций с США, НАТО и ОБСЕ. По итогам переговоров договоренностей о нерасширении НАТО на восток и отказа от включения в блок Украины достичь не удалось. Лавров ранее сообщил, что Россия ждет письменного ответа от США и НАТО на свои предложения.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс желает возобновить работу своей миссии, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Кроме того, по его словам, военный блок готов на взаимный контроль над вооружениями, который будет распространяться на обычные и ядерные силы.

Ранее по теме: Лавров заявил об исчерпании у России терпения в отношении Запада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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