Рябков сообщил о нежелании США и НАТО прекратить расширение на восток
США и НАТО не хотят идти навстречу в том, что касается требований Москвы предоставить ей гарантии безопасности, подразумевающие отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от размещения ракетных систем вблизи российских границ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI.
«Главная проблема — США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам, которые многократно обсуждались и многократно анализировались со всех сторон, которые излагаются нами США и их союзникам, не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 г. и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», — сказал он.
Позицию НАТО и США на данный момент Рябков охарактеризовал как «непробиваемую». Это вызывает тревогу, так как именно от решения данного вопроса зависят все остальные, отметил замминистра.
При этом в ходе переговоров США и их союзники не дали ярко выраженного отрицательного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, уточнил Рябков. Однако в Вашингтоне и НАТО выразили готовность обсуждать лишь те темы, которые интересны и удобны им самим.
По мнению замглавы МИДа, сейчас США хотят «выпустить пар», «сбросить давление» и «снять напряжение» в отношениях с Россией. При этом они намерены продолжить геополитическое и военное освоение новых территорий, тем самым подходя ближе к Москве.
Переговоры российской и американской делегаций состоялись в Женеве 10 января. Рябков отметил тогда, что прогресс на них достигнут не был. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.
11 января постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс «не намерен откатываться назад», к границам 1997 г., сообщал ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в НАТО обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток. Дальнейшее продвижение альянса глава государства назвал неприемлемым и отметил, что Россия никому не угрожает, тогда как США «стоят на пороге» со своими ракетами.