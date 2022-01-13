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Рябков сообщил о нежелании США и НАТО прекратить расширение на восток

Ведомости

США и НАТО не хотят идти навстречу в том, что касается требований Москвы предоставить ей гарантии безопасности, подразумевающие отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от размещения ракетных систем вблизи российских границ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI.

«Главная проблема — США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам, которые многократно обсуждались и многократно анализировались со всех сторон, которые излагаются нами США и их союзникам, не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 г. и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», — сказал он.

Позицию НАТО и США на данный момент Рябков охарактеризовал как «непробиваемую». Это вызывает тревогу, так как именно от решения данного вопроса зависят все остальные, отметил замминистра.

При этом в ходе переговоров США и их союзники не дали ярко выраженного отрицательного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, уточнил Рябков. Однако в Вашингтоне и НАТО выразили готовность обсуждать лишь те темы, которые интересны и удобны им самим.

По мнению замглавы МИДа, сейчас США хотят «выпустить пар», «сбросить давление» и «снять напряжение» в отношениях с Россией. При этом они намерены продолжить геополитическое и военное освоение новых территорий, тем самым подходя ближе к Москве.

Переговоры российской и американской делегаций состоялись в Женеве 10 января. Рябков отметил тогда, что прогресс на них достигнут не был. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

11 января постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс «не намерен откатываться назад», к границам 1997 г., сообщал ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в НАТО обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток. Дальнейшее продвижение альянса глава государства назвал неприемлемым и отметил, что Россия никому не угрожает, тогда как США «стоят на пороге» со своими ракетами.

Ранее по теме: Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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