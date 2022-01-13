Рябков сообщил о нежелании США и НАТО прекратить расширение на восток

«Главная проблема — США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам, которые многократно обсуждались и многократно анализировались со всех сторон, которые излагаются нами США и их союзникам, не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 г. и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», — сказал он.