Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по безопасности

«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», — заявил Песков. Он отметил, что были и положительные моменты, но они не были главной целью консультаций.