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Политика

Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по безопасности

Ведомости

Серия переговоров России с США и НАТО прошла неудачно, у сторон есть разногласия по принципиальным вопросам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», — заявил Песков. Он отметил, что были и положительные моменты, но они не были главной целью консультаций.

По его словам, у России никогда не было дефицита политической воли для продолжения переговоров с США – это американская сторона не хотела переговоры вести. Песков заявил, что переговоры продолжатся, если по принципиальным вопросам будет получен результат, конкретный ответ. «И по первому, и по второму раунду, насколько мы поняли, мы можем ожидать в течение дней предстоящих какие-то конкретные письменные формулировки», — добавил он.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными». Консультации между Москвой и Вашингтоном в рамках предложений российской стороны состоялись 10 января в Женеве. На следующий день постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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