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Столтенберг: НАТО хочет восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе

Ведомости

Североатлантический альянс (НАТО) объявил России о желании вновь открыть свою миссию в Москве и миссию России в Брюсселе. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания Совета Россия — НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг.

Представитель МИД РФ отметил в беседе с ТАСС, что предложение альянса было учтено, но ответ российская сторона пока не дала.

По словам генсека НАТО, переговоры в Брюсселе были «непростыми», в ходе заседания состоялся «серьезный обмен мнениями» по поводу ситуации на Украине и требований России о гарантиях безопасности, в которые входит отказ НАТО от расширения на восток. В частности, Россия призвала НАТО отказаться от вступления в альянс Украины, однако альянс ответил отказом идти на компромисс по расширению, сказал Столтенберг.

Он заявил, что обе стороны намерены провести серию встреч, чтобы повысить «прозрачность» военных учений, уровень кибербезопасности и контроля над ракетными вооружениями в Европе.

Россия с 1 ноября приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО, а также прекратила деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро НАТО, которое было учреждено при бельгийском посольстве. Эти меры стали ответом на решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников российского постпредства, которые, по версии организации, были незаявленными сотрудниками российской разведки.

Прошедшее в среду заседание Совета Россия — НАТО стало первой подобной встречей за два с половиной года. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД России, со стороны альянса на встрече председательствовал Столтенберг. Ранее на этой неделе в Женеве завершился первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности с США, в четверг третий этап переговоров состоится на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее по теме: Судьба переговоров России и США по безопасности в Европе зависит от НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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