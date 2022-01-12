Столтенберг: НАТО хочет восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе

Прошедшее в среду заседание Совета Россия — НАТО стало первой подобной встречей за два с половиной года. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД России, со стороны альянса на встрече председательствовал Столтенберг. Ранее на этой неделе в Женеве завершился первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности с США, в четверг третий этап переговоров состоится на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).