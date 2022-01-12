Столтенберг: НАТО хочет восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе
Североатлантический альянс (НАТО) объявил России о желании вновь открыть свою миссию в Москве и миссию России в Брюсселе. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания Совета Россия — НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг.
Представитель МИД РФ отметил в беседе с ТАСС, что предложение альянса было учтено, но ответ российская сторона пока не дала.
По словам генсека НАТО, переговоры в Брюсселе были «непростыми», в ходе заседания состоялся «серьезный обмен мнениями» по поводу ситуации на Украине и требований России о гарантиях безопасности, в которые входит отказ НАТО от расширения на восток. В частности, Россия призвала НАТО отказаться от вступления в альянс Украины, однако альянс ответил отказом идти на компромисс по расширению, сказал Столтенберг.
Он заявил, что обе стороны намерены провести серию встреч, чтобы повысить «прозрачность» военных учений, уровень кибербезопасности и контроля над ракетными вооружениями в Европе.
Россия с 1 ноября приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО, а также прекратила деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро НАТО, которое было учреждено при бельгийском посольстве. Эти меры стали ответом на решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников российского постпредства, которые, по версии организации, были незаявленными сотрудниками российской разведки.
Прошедшее в среду заседание Совета Россия — НАТО стало первой подобной встречей за два с половиной года. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД России, со стороны альянса на встрече председательствовал Столтенберг. Ранее на этой неделе в Женеве завершился первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности с США, в четверг третий этап переговоров состоится на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).