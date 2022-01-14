Столтенберг заявил о готовности НАТО к взаимному с Россией контролю за вооружениями
Военный альянс НАТО готов на взаимный с Россией контроль над вооружениями, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.
«Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело – односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем. Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге. В то же время Союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений», — сказал генсек альянса (цитата по «РИА Новости»).
При этом он подчеркнул, что такой контроль должен быть взаимным и возможным для проверки. «Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны», — отметил Столтенберг.
7 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам.
10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток.
13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит. В свою очередь, 11 января постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО, а первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на следующий день отметила, что часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными».