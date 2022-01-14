Столтенберг заявил о готовности НАТО к взаимному с Россией контролю за вооружениями

«Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело – односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем. Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге. В то же время Союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений», — сказал генсек альянса (цитата по «РИА Новости»).