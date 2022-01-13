Российские дипломаты негативно оценили итоги переговоров с НАТО

США и НАТО наотрез отказались выполнять требования России о гарантиях безопасности на состоявшихся переговорах, заявил 13 января замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, НАТО заняло «непробиваемую» позицию по вопросам нерасширения альянса, в том числе по вступлению в него Украины и Грузии. «Главная проблема – США и их союзники по НАТО ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, сворачиванию инфраструктуры альянса и возвращению его к границам по состоянию на 1997 г.», – подчеркнул Рябков. Ранее 12 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО может быть решен только Киевом и странами альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 13 января переговоры «неудачными».