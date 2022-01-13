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Российские дипломаты негативно оценили итоги переговоров с НАТО

Но не исключили их продолжения после получения ответов
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Российские дипломаты негативно оценили итоги переговоров с НАТО / DENIS BALIBOUSE / EPA / ТАСС

США и НАТО наотрез отказались выполнять требования России о гарантиях безопасности на состоявшихся переговорах, заявил 13 января замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, НАТО заняло «непробиваемую» позицию по вопросам нерасширения альянса, в том числе по вступлению в него Украины и Грузии. «Главная проблема – США и их союзники по НАТО ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, сворачиванию инфраструктуры альянса и возвращению его к границам по состоянию на 1997 г.», – подчеркнул Рябков. Ранее 12 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО может быть решен только Киевом и странами альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 13 января переговоры «неудачными».

Переговоры о европейской безопасности и российских предложениях прошли 10 января в Женеве между США и Россией, 12 января – в форме заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе и 13 января – на заседании ОБСЕ в Вене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных