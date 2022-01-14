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Политика

Лавров заявил об исчерпании у России терпения в отношении Запада

Ведомости

Терпение России закончилось, и теперь она ждет ответа от Запада на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Вы знаете, что мы долго запрягаем, да? Запрягали мы очень долго, и сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», — сказал глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности. Глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» со своими ракетами. Отступать же некуда, добавил он. Кроме того, президент напомнил, что в 1990-х гг. в НАТО пообещали России не расширяться на восток, но обманули.

В итоге 17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Также Россия потребовала возвращения НАТО в границы 1997 г.

Предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались несколько дней. Первые переговоры российской и американской делегаций прошли 10 января в Женеве. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.

Ранее по теме: Российские дипломаты негативно оценили итоги переговоров с НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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