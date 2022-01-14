Лавров заявил об исчерпании у России терпения в отношении Запада

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Вы знаете, что мы долго запрягаем, да? Запрягали мы очень долго, и сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», — сказал глава ведомства.