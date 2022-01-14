Лавров заявил об исчерпании у России терпения в отношении Запада
Терпение России закончилось, и теперь она ждет ответа от Запада на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Вы знаете, что мы долго запрягаем, да? Запрягали мы очень долго, и сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», — сказал глава ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности. Глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает, тогда как США стоят у нее «на пороге» со своими ракетами. Отступать же некуда, добавил он. Кроме того, президент напомнил, что в 1990-х гг. в НАТО пообещали России не расширяться на восток, но обманули.
В итоге 17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Также Россия потребовала возвращения НАТО в границы 1997 г.
Предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались несколько дней. Первые переговоры российской и американской делегаций прошли 10 января в Женеве. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.