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Политика

В США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину

Ведомости

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил проект санкций против России в случае вторжения на Украину, сообщает пресс-служба парламентария.

Документ получил название «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022». Он предполагает введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и других представителей руководства страны в случае вторжения российских войск на Украины.

«Президент [США Джо] Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег по сенату сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно», — говорится в заявлении Рубио.

Помимо этого, документ предполагает введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системе SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». Отдельным пунктом Рубио упомянул санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Ранее аналогичный пакет санкций предлагали сенаторы-демократы во главе с Робертом Мендесом. Их проект предполагал введение санкций против президента РФ, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и «Северный поток — 2».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что военная помощь США Украине и проект пакета новых санкций США против РФ продолжают деструктивную линию Вашингтона на поддержку киевских властей. Она также указала на «все более антироссийскую позицию» Евросоюза и нежелание ЕС помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.

Ранее по теме: В Кремле приравняли возможные санкции США к разрыву отношений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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