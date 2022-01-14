В США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил проект санкций против России в случае вторжения на Украину, сообщает пресс-служба парламентария.
Документ получил название «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022». Он предполагает введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и других представителей руководства страны в случае вторжения российских войск на Украины.
«Президент [США Джо] Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег по сенату сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно», — говорится в заявлении Рубио.
Помимо этого, документ предполагает введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системе SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». Отдельным пунктом Рубио упомянул санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Ранее аналогичный пакет санкций предлагали сенаторы-демократы во главе с Робертом Мендесом. Их проект предполагал введение санкций против президента РФ, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и «Северный поток — 2».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что военная помощь США Украине и проект пакета новых санкций США против РФ продолжают деструктивную линию Вашингтона на поддержку киевских властей. Она также указала на «все более антироссийскую позицию» Евросоюза и нежелание ЕС помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.