В США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину

«Президент [США Джо] Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег по сенату сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно», — говорится в заявлении Рубио.