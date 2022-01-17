The Guardian сообщила о борьбе Токаева и Назарбаева за активы

После Нового года в стране начались протесты, связанные с резким повышением цен на автомобильный газ. Волнения переросли в массовые беспорядки, мародерство и столкновения с полицией, Токаев говорил, что в стране действуют международные террористические группировки. На фоне происходящего президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о помощи в борьбе с террористами.