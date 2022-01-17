The Guardian сообщила о борьбе Токаева и Назарбаева за активы
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и в настоящий момент ведет переговоры со своим преемником Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники.
«Моя лучшая информация на сегодняшний день заключается в том, что Назарбаев жив и ведутся яростные переговоры с Токаевым о перераспределении активов, добычи и ренты», — рассказал изданию западный правительственный чиновник, имеющий связи в Казахстане.
После Нового года в стране начались протесты, связанные с резким повышением цен на автомобильный газ. Волнения переросли в массовые беспорядки, мародерство и столкновения с полицией, Токаев говорил, что в стране действуют международные террористические группировки. На фоне происходящего президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о помощи в борьбе с террористами.
При этом Назарбаев до сих пор не появился на публике. Как отмечает The Guardian, существует несколько теорий на этот счет, например, что экс-президент находится в Женеве или Дубае. «Борьба за власть продолжается. Нет никакой гарантии, что все закончится гладко», — рассказал собеседник издания.
«Переговоры продолжаются, но очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась», — заявил бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев. Он отметил, что источником беспорядков могут быть «реакционные и консервативные силы из клана Назарбаева». Ертысбаев добавил, что «многие люди переходят из лагеря Назарбаева на сторону президента Токаева».
Ранее в Казахстане арестовали соратника Назарбаева Карима Масимова, который с сентября 2016 г. был председателем Комитета национальной безопасности (КНБ) страны. На фоне беспорядков его сняли с поста и впоследствии предъявили обвинения в госизмене. Также с постов сняли трех зятьев Назарбаева: председателя правления «Казтрансойла» Димаша Дасанова, председателя правления QazaqGaz Кайрата Шарипбаева и главу национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимура Кулибаева.