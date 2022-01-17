Глава МИД Германии прибудет в Москву с первым официальным визитом 17 января

«Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь — по реализации российских предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа. Россия требует от США и НАТО, помимо прочего, предоставить гарантии нерасширения альянса на восток (в том числе отказа от включения в состав блока Украины), вывезти американское ядерное оружие из Европы и отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 г. Консультации, состоявшиеся с США, НАТО и ОБСЕ, к достижению подобных соглашений не привели.