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Глава МИД Германии прибудет в Москву с первым официальным визитом 17 января

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник вечером прибудет в Москву, где она примет участие в переговорах с российском коллегой Сергеем Лавровым на следующий день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Москве.

Министр также намерена посетить выставку Diversity United в Новой Третьяковке и возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

«Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь — по реализации российских предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа. Россия требует от США и НАТО, помимо прочего, предоставить гарантии нерасширения альянса на восток (в том числе отказа от включения в состав блока Украины), вывезти американское ядерное оружие из Европы и отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 г. Консультации, состоявшиеся с США, НАТО и ОБСЕ, к достижению подобных соглашений не привели.

Бербок прибудет в Москву из Киева, где на сегодня были запланированы переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Это будет ее первая официальная поездка за рубеж с тех пор, как новое правительство Германии приступило к работе 8 декабря.

Во время визита в Киев немецкий дипломат отметила, что Германия готова к диалогу с Россией по Украине, но не собирается обсуждать ее без участия самой Украины. «Ни одна страна не имеет права предписывать другим странам, в каком направлении идти, какие отношения иметь, в какие союзы вступать. Суверенитет Украины не может быть и не будет предметом переговоров», — заявила она.

После переговоров в Москве Бербок и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан планируют вместе посетить линию разграничения в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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