МИД опроверг сообщения об эвакуации российских дипломатов с Украины
Посольство России в Киеве работает штатно, сообщили журналистам в Министерстве иностранных дел в ответ на публикацию The New York Times о якобы эвакуации российских дипломатов с Украины.
«Посольство россии в Киеве работает в штатном режиме», — сообщили в МИДе (цитата по «РИА Новости»).
Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия начала эвакуировать своих дипломатов и их семьи с Украины. По словам источника, 5 января 18 человек — в основном жены и дети дипломатов — выехали в Россию на автобусах, еще около 30 человек выехали из Киева и Львова в следующие дни. Сотрудникам еще двух консульств поручили подготовиться к выезду из страны.
Осенью в ряде западных СМИ появились сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. Официальные лица США также заявляли о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.