NYT узнала о планах России эвакуировать своих дипломатов с Украины
18 человек — в основном жены и дети российских дипломатов на Украине — 5 января автобусами выехали из страны в Москву, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Cлужбы безопасности Украины. Еще около 30 человек выехали из Киева и Львова в следующие дни, рассказал источник. По его словам, сотрудникам двух других консульств было приказано готовиться покинуть Украину.
По мнению украинских и американских чиновников, это может быть частью пропаганды, частью подготовки к возможному конфликту или частью маневра — или же все три сценария сразу. Американский чиновник рассказал, что у США была информация о планах России эвакуировать членов семей дипломатов c Украины в конце декабря — начале января.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.