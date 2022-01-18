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МИД Украины не получал сообщений о планах России эвакуировать дипломатов

Ведомости

Министерство иностранных дел Украины не получало уведомлений от России или других стран о планах эвакуировать своих дипломатов из страны, сообщил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко ТАСС. МИД России ранее сообщил, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.

«Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников», — заявил Николенко.

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия начала эвакуировать своих дипломатов и их семьи с Украины. По словам источника, 5 января 18 человек — в основном жены и дети дипломатов — выехали в Россию на автобусах, еще около 30 человек выехали из Киева и Львова в следующие дни. Сотрудникам еще двух консульств поручили подготовиться к выезду из страны.

Осенью в ряде западных СМИ появились сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. Официальные лица США также заявляли о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло. 

Ранее по теме: МИД опроверг сообщения об эвакуации российских дипломатов с Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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