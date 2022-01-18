МИД Украины не получал сообщений о планах России эвакуировать дипломатов

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия начала эвакуировать своих дипломатов и их семьи с Украины. По словам источника, 5 января 18 человек — в основном жены и дети дипломатов — выехали в Россию на автобусах, еще около 30 человек выехали из Киева и Львова в следующие дни. Сотрудникам еще двух консульств поручили подготовиться к выезду из страны.