Лавров заявил о желании России иметь более конструктивные отношения с Германией
Россия хотела бы, чтобы ее отношения с Германией были более конструктивными, страна заинтересована в добрых отношениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.
«Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Он отметил, что очень ценит возможность провести переговоры спустя всего несколько недель после формирования нового правительства Германии. Лавров поблагодарил Бербок за позитивное послание ему и напомнил о многовековых и исторических связях народов России и Германии, а также «о совместной ответственности за успешное развитие двусторонних отношений». Она в свою очередь подчеркнула, что отношения с Россией важны для нового правительства ФРГ и для нее лично.
«Альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет. И я хотела бы продолжать работать над этой задачей, и здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства», — заявила она (цитата по ТАСС).
Бербок прибыла в Москву из Киева, где она провела переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Это ее первая официальная поездка за рубеж с тех пор, как новое правительство Германии приступило к работе 8 декабря. Во время визита в Киев немецкий дипломат отметила, что Германия готова к диалогу с Россией по Украине, но не собирается обсуждать ее без участия самой Украины.