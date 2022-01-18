Лавров заявил о желании России иметь более конструктивные отношения с Германией

Бербок прибыла в Москву из Киева, где она провела переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Это ее первая официальная поездка за рубеж с тех пор, как новое правительство Германии приступило к работе 8 декабря. Во время визита в Киев немецкий дипломат отметила, что Германия готова к диалогу с Россией по Украине, но не собирается обсуждать ее без участия самой Украины.