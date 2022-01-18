Газета
Политика

Лавров заявил о желании России иметь более конструктивные отношения с Германией

Ведомости

Россия хотела бы, чтобы ее отношения с Германией были более конструктивными, страна заинтересована в добрых отношениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. 

«Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Он отметил, что очень ценит возможность провести переговоры спустя всего несколько недель после формирования нового правительства Германии. Лавров поблагодарил Бербок за позитивное послание ему и напомнил о многовековых и исторических связях народов России и Германии, а также «о совместной ответственности за успешное развитие двусторонних отношений». Она в свою очередь подчеркнула, что отношения с Россией важны для нового правительства ФРГ и для нее лично.

«Альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет. И я хотела бы продолжать работать над этой задачей, и здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства», — заявила она (цитата по ТАСС).

Бербок прибыла в Москву из Киева, где она провела переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Это ее первая официальная поездка за рубеж с тех пор, как новое правительство Германии приступило к работе 8 декабря. Во время визита в Киев немецкий дипломат отметила, что Германия готова к диалогу с Россией по Украине, но не собирается обсуждать ее без участия самой Украины.

Ранее по теме: Глава МИД Германии прибудет в Москву с первым официальным визитом 17 января

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных