Новым спикером Европарламента стала депутат от Мальты Роберта Метсола
Депутат от Мальты Роберта Метсола была избрана новым председателем Европарламента, сообщила пресс-служба законодательного органа ЕС. Кандидатуру Метсолы выдвинула Европейская народная партия, ее поддержало абсолютное большинство депутатов в первом туре голосования, которое проводилось дистанционно (458 из 690 человек).
Метсола, которой 18 января исполнилось 43 года, до этого занимала должность первого вице-спикера. Она станет первой за 23 года женщиной-спикером Европарламента.
Спикер Европарламента избирается каждые два с половиной года. Предыдущий спикер, итальянец Давид Сассоли, занимавший этот пост с июля 2019-го, скончался в ночь на 11 января на 66-м году жизни из-за осложнений после нарушения работы иммунной системы.
Метсола по образованию юрист, она специализируется на европейском праве и европейской политике, говорится на сайте Европейской народной партии. С 2004 по 2012 г. она занимала должность атташе по правовому и судебному сотрудничеству в представительстве Мальты при Евросоюзе. Затем она присоединилась к команде верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности в качестве юрисконсульта.
Метсола впервые была избрана в Европарламент в 2013 г. и переизбрана в 2014 и 2019 гг., став одной из первых женщин Мальты, занявших кресло евродепутата. В ноябре 2020 г. она была избрана первым вице-спикером парламента.