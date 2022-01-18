Новым спикером Европарламента стала депутат от Мальты Роберта Метсола

Метсола по образованию юрист, она специализируется на европейском праве и европейской политике, говорится на сайте Европейской народной партии. С 2004 по 2012 г. она занимала должность атташе по правовому и судебному сотрудничеству в представительстве Мальты при Евросоюзе. Затем она присоединилась к команде верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности в качестве юрисконсульта.