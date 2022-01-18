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Новым спикером Европарламента стала депутат от Мальты Роберта Метсола

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Депутат от Мальты Роберта Метсола была избрана новым председателем Европарламента, сообщила пресс-служба законодательного органа ЕС. Кандидатуру Метсолы выдвинула Европейская народная партия, ее поддержало абсолютное большинство депутатов в первом туре голосования, которое проводилось дистанционно (458 из 690 человек).

Метсола, которой 18 января исполнилось 43 года, до этого занимала должность первого вице-спикера. Она станет первой за 23 года женщиной-спикером Европарламента.

Спикер Европарламента избирается каждые два с половиной года. Предыдущий спикер, итальянец Давид Сассоли, занимавший этот пост с июля 2019-го, скончался в ночь на 11 января на 66-м году жизни из-за осложнений после нарушения работы иммунной системы.

Метсола по образованию юрист, она специализируется на европейском праве и европейской политике, говорится на сайте Европейской народной партии. С 2004 по 2012 г. она занимала должность атташе по правовому и судебному сотрудничеству в представительстве Мальты при Евросоюзе. Затем она присоединилась к команде верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности в качестве юрисконсульта.

Метсола впервые была избрана в Европарламент в 2013 г. и переизбрана в 2014 и 2019 гг., став одной из первых женщин Мальты, занявших кресло евродепутата. В ноябре 2020 г. она была избрана первым вице-спикером парламента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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