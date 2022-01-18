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Назарбаев назвал слухами информацию о конфликте в казахстанской элите

Ведомости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к гражданам республики и опроверг сообщения СМИ о конфликте или противостоянии в элите страны. По его словам, президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти в стране.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — сказал Назарбаев, обращение бывшего казахстанского лидера распространила его пресс-служба.

Он отметил, что с 2019 г. является пенсионером, находится в Нур-Султане на заслуженном отдыхе и не покидал территорию Казахстана. События в республике в начале января Назарбаев назвал «организованными беспорядками» и атаками на Казахстан, целью которых являлось «разрушение целостности страны и устоев государства».

18 января британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и в настоящий момент ведет переговоры с Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов.

Ранее в Казахстане арестовали соратника Назарбаева Карима Масимова, который с сентября 2016 г. был председателем Комитета национальной безопасности (КНБ) страны. На фоне беспорядков его сняли с поста и впоследствии предъявили обвинения в госизмене. Также с постов сняли трех зятьев Назарбаева: председателя правления «Казтрансойла» Димаша Дасанова, председателя правления QazaqGaz Кайрата Шарипбаева и главу национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимура Кулибаева.

После Нового года в стране начались протесты, связанные с резким повышением цен на автомобильный газ. Волнения переросли в массовые беспорядки, мародерство и столкновения с полицией. 5 января Назарбаев передал Токаеву полномочия председателя Совета безопасности страны. В пресс-службе Назарбаева отмечали, что он принял это решение сам на фоне массовых протестов в республике, так как ситуация требовала «оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Во время акций протеста, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки, первый президент Казахстана не появлялся на публике, также ничего не было известно о его местонахождении.

Ранее по теме: The Guardian сообщила о борьбе Токаева и Назарбаева за активы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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