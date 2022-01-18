Назарбаев назвал слухами информацию о конфликте в казахстанской элите

После Нового года в стране начались протесты, связанные с резким повышением цен на автомобильный газ. Волнения переросли в массовые беспорядки, мародерство и столкновения с полицией. 5 января Назарбаев передал Токаеву полномочия председателя Совета безопасности страны. В пресс-службе Назарбаева отмечали, что он принял это решение сам на фоне массовых протестов в республике, так как ситуация требовала «оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Во время акций протеста, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки, первый президент Казахстана не появлялся на публике, также ничего не было известно о его местонахождении.