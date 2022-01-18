Псаки сообщила о продолжении консультаций по отключению РФ от SWIFT
США не исключают возможного отключения России от системы SWIFT при эскалации ситуации вокруг Украины и продолжают консультации с партнерами на этот счет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, слова которой передает «РИА Новости».
«Ни один из вариантов, на наш взгляд, не исключен. Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими партнерами относительно вариантов жестких санкций на тот случай, если Россия вторгнется в Украину», — сказала Псаки в ходе брифинга.
17 января немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и Европейский союз отказались от планов по отключению России от SWIFT за «вторжение» на территорию Украины. Однако позже в Белом доме опровергли эту информацию.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, в том числе и из России.