Посол Казахстана заявил об участии «подготовленных» людей в беспорядках в Алма-Ате

«В Алма-Ате это были как мирные протестующие, так были и люди, которых просто относят к классу определенных людей, которые без работы или же без постоянного места работа. И люди были также подготовленные, — сказал он в интервью РБК. — Тот штурм, который был осуществлен, — просто так люди, демонстранты мирные не пошли бы на это».