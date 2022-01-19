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Посол Казахстана заявил об участии «подготовленных» людей в беспорядках в Алма-Ате

Ведомости

В массовых беспорядках, охвативших крупнейший город Казахстана Алма-Ату в начале года, участвовали подготовленные люди. Об этом заявил посол республики в РФ Ермек Кошербаев.

«В Алма-Ате это были как мирные протестующие, так были и люди, которых просто относят к классу определенных людей, которые без работы или же без постоянного места работа. И люди были также подготовленные, — сказал он в интервью РБК. — Тот штурм, который был осуществлен, — просто так люди, демонстранты мирные не пошли бы на это».

По словам дипломата, среди участников протестов были люди, которые «подвели к такому делу» молодежь. «Я не хочу сказать, что эта молодежь вся была прямо настроена против чего-то. Многие из них просто оказались вовлеченными», — заявил Кошербаев. Он отметил, что в ряде населенных пунктов, особенно в городах-спутниках Алма-Аты, некоторые люди создавали гражданские штабы и сооружали посты, чтобы предотвратить погромы. В самой Алма-Ате в ряде жилых комплексов и поселков граждане самостоятельно занимались охраной, чтобы не допустить мародеров.

Кошербаев также добавил, что сейчас проводится расследование причин, по которым в Алма-Ате не оказалось достаточно сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков. «Сейчас разбираются, почему какая-то часть сил оказалась не готова в тот момент. Я сейчас не забегаю вперед, не хочу обвинять кого-либо. Я, как и все граждане, хочу дождаться, пусть скажут, что произошло на самом деле», — сказал он.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, вскоре акции протеста охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия.

Толпы протестующих, которых президент Касым-Жомарт Токаев назвал террористами, разгромили центр города и сожгли ряд административных зданий, включая городскую администрацию, департамент полиции и представительство Генпрокуратуры, а также разгромили офисы пяти телеканалов. Мародерству подверглись некоторые торговые центры, магазины и банки города. 5 января был захвачен аэропорт Алма-Аты, позже его освободили в результате спецоперации. Аэропорт был закрыт и принял первый международный рейс лишь 13 января. Власти Алма-Аты оценили сумму нанесенного городу ущерба в более чем 19,4 млрд в пересчете на российские рубли.

Хотя срок действия режима чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана 5 января, истек в ночь со вторника на среду, 19 января в центре Алма-Аты проводится антитеррористическая операция. Временно перекрыты улицы в центре города, где запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана», возглавляемое Мухтаром Аблязовым, призывало своих сторонников выйти на новые акции протеста. Комендатура Алма-Аты ранее сообщила, что в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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