Посол Казахстана заявил об участии «подготовленных» людей в беспорядках в Алма-Ате
В массовых беспорядках, охвативших крупнейший город Казахстана Алма-Ату в начале года, участвовали подготовленные люди. Об этом заявил посол республики в РФ Ермек Кошербаев.
«В Алма-Ате это были как мирные протестующие, так были и люди, которых просто относят к классу определенных людей, которые без работы или же без постоянного места работа. И люди были также подготовленные, — сказал он в интервью РБК. — Тот штурм, который был осуществлен, — просто так люди, демонстранты мирные не пошли бы на это».
По словам дипломата, среди участников протестов были люди, которые «подвели к такому делу» молодежь. «Я не хочу сказать, что эта молодежь вся была прямо настроена против чего-то. Многие из них просто оказались вовлеченными», — заявил Кошербаев. Он отметил, что в ряде населенных пунктов, особенно в городах-спутниках Алма-Аты, некоторые люди создавали гражданские штабы и сооружали посты, чтобы предотвратить погромы. В самой Алма-Ате в ряде жилых комплексов и поселков граждане самостоятельно занимались охраной, чтобы не допустить мародеров.
Кошербаев также добавил, что сейчас проводится расследование причин, по которым в Алма-Ате не оказалось достаточно сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков. «Сейчас разбираются, почему какая-то часть сил оказалась не готова в тот момент. Я сейчас не забегаю вперед, не хочу обвинять кого-либо. Я, как и все граждане, хочу дождаться, пусть скажут, что произошло на самом деле», — сказал он.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, вскоре акции протеста охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия.
Толпы протестующих, которых президент Касым-Жомарт Токаев назвал террористами, разгромили центр города и сожгли ряд административных зданий, включая городскую администрацию, департамент полиции и представительство Генпрокуратуры, а также разгромили офисы пяти телеканалов. Мародерству подверглись некоторые торговые центры, магазины и банки города. 5 января был захвачен аэропорт Алма-Аты, позже его освободили в результате спецоперации. Аэропорт был закрыт и принял первый международный рейс лишь 13 января. Власти Алма-Аты оценили сумму нанесенного городу ущерба в более чем 19,4 млрд в пересчете на российские рубли.
Хотя срок действия режима чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана 5 января, истек в ночь со вторника на среду, 19 января в центре Алма-Аты проводится антитеррористическая операция. Временно перекрыты улицы в центре города, где запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана», возглавляемое Мухтаром Аблязовым, призывало своих сторонников выйти на новые акции протеста. Комендатура Алма-Аты ранее сообщила, что в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности.