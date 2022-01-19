В Госдуме оценили возможность признания независимости ДНР и ЛНР

Ранее сегодня депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По мнению авторов проекта, признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности», а также даст старт международному признанию республик.