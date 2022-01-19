В Госдуме оценили возможность признания независимости ДНР и ЛНР
Признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может навредить интересам России, однако это не значит, что такой вопрос не нужно обсуждать, заявил «РИА Новости» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Не уверен, что в настоящее время этот шаг может быть совершен без ущерба для интересов РФ — стратегических и долгосрочных», — сказал Затулин.
Ранее сегодня депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По мнению авторов проекта, признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности», а также даст старт международному признанию республик.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически.